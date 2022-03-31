3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan şahsın resmini astılar

Olay, 3 Ocak günü merkez Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi’nde meydana gelmişti. Aralarında miras anlaşmazlığı yüzünde husumet bulunan Mehmet Y. kavga ettiği amca oğulları ve dayısını vurarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan zanlı, izini kaybettirdi.

Mehmet Y.’nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, özel ekip kurarak zanlıyı her yerde arıyor. Kimliği belirsiz bazı kişiler ise, cinayet zanlısının fotoğrafının bulunduğu afişleri Kayseri’nin değişik noktalarında aydınlatma direklerine astığı görüldü. Afişte “Seri katil Mehmet Y. aranıyor. Görenlerin polis ya da jandarmaya haber vermeleri rica olunur” ifadeleri de yer aldı.

Polis, bir taraftan cinayet zanlısını ararken, diğer taraftan da afişi aşan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.