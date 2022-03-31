3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan şahsın resmini astılar

Kayseri'de 3 kişiyi öldüren ve işlediği cinayet sonrası kayıplara karışan Mehmet Y.'nin resminin bulunduğu afişler, aydınlatma direklerine asıldı. 

PAYLAŞ
  • 31.03.2022 15:08
  • Güncelleme: 31.03.2022 15:08
3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan şahsın resmini astılar

 Olay, 3 Ocak günü merkez Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi’nde meydana gelmişti. Aralarında miras anlaşmazlığı yüzünde husumet bulunan Mehmet Y. kavga ettiği amca oğulları ve dayısını vurarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan zanlı, izini kaybettirdi. 
Mehmet Y.’nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, özel ekip kurarak zanlıyı her yerde arıyor. Kimliği belirsiz bazı kişiler ise, cinayet zanlısının fotoğrafının bulunduğu afişleri Kayseri’nin değişik noktalarında aydınlatma direklerine astığı görüldü. Afişte “Seri katil Mehmet Y. aranıyor. Görenlerin polis ya da jandarmaya haber vermeleri rica olunur” ifadeleri de yer aldı. 
Polis, bir taraftan cinayet zanlısını ararken, diğer taraftan da afişi aşan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Semt pazarında güncel sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarında güncel sebze ve meyve fiyatları

Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

Asayiş ekiplerinden huzur uygulaması

Asayiş ekiplerinden huzur uygulaması

KTO'da aile şirketleri semineri

KTO'da aile şirketleri semineri

Kayseri'de bir şahıs tabancayla kendini yaraladı

Kayseri'de bir şahıs tabancayla kendini yaraladı

Kayseri Şeker'den ikinci zam müjdesi

Kayseri Şeker'den ikinci zam müjdesi

Çok Okunanlar
1
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

2
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erol Bedir, hakkındaki suçlamalarla ilgili uzlaşmaya gitti

Erol Bedir, hakkındaki suçlamalarla ilgili uzlaşmaya gitti

38 bin lira değerinde malzeme çalan hırsız aranıyor

38 bin lira değerinde malzeme çalan hırsız aranıyor

DAHA FAZLA
Kayseri'de acil sağlık hizmetleri toplantısı

Kayseri’de acil sağlık hizmetleri toplantısı

OGS'den HGS'ye geçişte son gün

OGS'den HGS'ye geçişte son gün

Ev faresi yakalandı

Ev faresi yakalandı

Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu

Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu

Talas'ta Ramazan davulu çalınmaması kararından, tepkiler üzerine vazgeçildi

Talas’ta Ramazan davulu çalınmaması kararından, tepkiler üzerine vazgeçildi