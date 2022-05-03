3 katlı binanın çatısı küle döndü

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi’nde yaşandı. Dün gece saatlerinde 3 katlı bir binada sebebi henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Gece bekçilerinin yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yangın sırasında çatıda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile söndürülürken binanın çatısının tamamen zarar gördüğü belirtildi. Polis yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.