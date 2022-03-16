3 doz Turkovac Aşısının Omicron Varyantına Etkili Olduğunun Müjdesi Verildi

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgiler verdi.

Özdarendeli “Biz, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Türkiye’nin ilk aşı merkeziyiz. Biyogüvenlik seviye üçe sahip kompakt bir merkez olarak 2015’den bu yana bu ülkenin ilk aşı merkeziyiz o yüzden bu tür pandemilere refleks gösterebilmeniz için mutlaka bir alt yapınızın, geçmişten gelen bir tecrübenizin ve çalışmanızın olması gerekiyor. Neden Erciyes Üniversitesi, çünkü bu aşı çalışmaları 25-26 grup tarafından başlatıldı ve Erciyes Üniversitesi’nin bir adım önde olması bu ekosisteme sahip olması. Böyle bir ekosistemi bir araya getirdiğiniz zaman hızlı bir şekilde işler devam ediyor ve kolaylaşıyor” dedi.

Konuşmasında ERÜ tarafından covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmaları hakkında da bilgiler veren Özdarendeli, çalışmalar esnasında destek veren Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a teşekkür etti.

Özdarendeli,“ Bizim TURKOVAC ile pandemi koşullarında aşı üreten dokuzuncu ülke olmamız ve üretimi devam eden TURKOVAC’ın ayda bir milyon doz civarında üretilmesi ve kapasitenin daha da artırılmaya çalışmasının hepsi bir başarı hikâyesidir. Ben TURKOVAC’ı bir aşı olarak görmüyorum. TURKOVAC ülkemizin bir markası ve modeli oluyor. Üniversite, kamu ve Özel sektör işbirliğinin güzel bir modeli olacak. Şundan eminim ki gelecekte pandemilerde bizim ülkemiz çok daha hızlı refleks gösterecektir.” diye konuştu.

TURKOVAC’ın varyantlar üzerindeki etkilerinden bahseden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, 3 doz TURKOVAC aşısının Omicron varyantına etkili olduğunu söyledi.

Özdarendeli, şunları kaydetti: “ TURKOVAC’ın seri üretimine devam ediliyor ama biz merkez olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilindiği üzere varyantlar ortaya çıktı. İlk önce Alfa domine oldu. Daha sonra delta gerçekten dünyada bir sirkülasyon yarattı. Bir varyant çıktığı zaman diğer varyantı baskılıyor. Yeni varyant ile insanlar enfekte olmaya başlıyorlar. Ama aşıların koruyuculu bu anlamda belirli bir noktada. Şimdi ise Kasım ayından bu yana Omicron varyantının etkilediği bilinmekte. Biz varyantlar ile de çalışmalar yürüttük. Biz Wuhan virüsünü izole ettikten sonra yine merkez olarak Alfa, Delta ve Omicron varyantını da izole ettik. TURKOVAC’ın bu varyantlara karşı etkinlik çalışmalarını yaptık. Daha önce Alfa ve Delta Varyantına karşı yüzde yüz başarı elde ettiğimiz söylemiştik zaten. Şimdi ise Omicron varyantında üç doz TURKOVAC aşısının Omicron varyantına karşı çok çok etkili olduğunu gösterdik. Omicron varyantına karşı üç doz TURKOVAC aşısının çok ciddi anlamda koruyucu olduğunu da saptadık.”

