3 bin yıl önce de festival varmış

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu Kültepe Toplantıları'nda yapılan bir bildiride günümüzden 3 bin yıl öncesinde de festivallerin yapıldığının aktarıldığını belirterek Erciyes'in eski adı olan 'Aşkaşipa'nın Hitit Metinlerinde de rastlandığını söyledi. Prof. Dr. Kulakoğlu Tel Aviv Üniversitesi'nden Amir Gilan isimli Hititolog özellikle 'Aşkaşipa' isminin yanında 'Pirva' isimli tanrıdan da bahsetti. Özellikle Aşkaşipa adına festivaller düzenlendiğini, şarkılar söylendiğini de belirterek Pirva isimli tanrıyla birlikte görülmesini de aslında bölgemize özgü bir değer olduğunu söyledi dedi.

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  • 25.08.2022 15:14
  • Güncelleme: 25.08.2022 15:14
3 bin yıl önce de festival varmış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; Kültepe Toplantıları’nda yapılan bir bildiride; günümüzden 3 bin yıl öncesinde de festivallerin yapıldığının aktarıldığını belirterek; Erciyes’in eski adı olan ’Aşkaşipa’nın Hitit Metinlerinde de rastlandığını söyledi. Prof. Dr. Kulakoğlu; "Tel Aviv Üniversitesi’nden Amir Gilan isimli Hititolog; özellikle ’Aşkaşipa’ isminin yanında ’Pirva’ isimli tanrıdan da bahsetti. Özellikle Aşkaşipa adına festivaller düzenlendiğini, şarkılar söylendiğini de belirterek Pirva isimli tanrıyla birlikte görülmesini de aslında bölgemize özgü bir değer olduğunu söyledi" dedi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; bu sene yapılan Kültepe Toplantılarında Kayseri için önemli bir bildirinin yer aldığını söyledi. Toplantılarda Tel Aviv Üniversitesi’nden Hititolog Amir Gilan’ın Erciyes Dağı’nın adı olan ’Aşkaşipa adına festivaller düzenlendiğini, Hitit metinlerinde Pirva isimli tanrıyla birlikte görüldüğünü söylediğini ifade etti. Bu bildirinin ’Güzel Atlar Ülkesi’ olarak anılan Kapadokya bölgesinin günümüzden 3 bin yıl önce de atlarıyla meşhur olduğunu gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Kulakoğlu; "Her iki yılda bir yaptığımız Kültepe Toplantılarının beşincisini bu sene yaptık. Yaklaşık 45 konuşmacı ile birlikte 100’e yakın izleyicimiz katıldı. Toplantıların içinde tamamen Kültepe ve Kayseri ile ilgili bildiriler yer alıyor. Bu sene yapılan çalışmalarda ilginç bildiriler vardı. Bunlar arasında bir tanesi Kayseri için son derece önemliydi. Biliyoruz Kültepe’deki çivi yazılı metinlerde Erciyes Dağı’nın adı ’Aşkaşipa’ olarak geçiyor. Bu kelime esasen sadece Kültepe ile Çağdaş Belgelerde kullanılıyor diye biliyorduk. Ama bir bildiri sunan Tel Aviv Üniversitesi’nden Amir Gilan isimli Hititolog, bu ismin Hitit metinlerinde de rastlandığını belirtti. Özellikle bu ismin yanında ’Pirva’ isimli tanrıdan da bahsetti. Özellikle Aşkaşipa adına festivaller düzenlendiğini, şarkılar söylendiğini de belirterek Pirva isimli tanrıyla birlikte görülmesini de aslında bölgemize özgü bir değer olduğunu söyledi. Pirva isimli tanrı ile birlikte görülmesinin de aslında bölgemize özgü bir değer olduğunu söyledi. Pirva isimli tanrı ’Atların Tanrısı’ olarak gösteriliyor, Hitit metinlerinde ve Kültepeyle ilgili metinlerde buna rastlıyoruz. Buradan şöyle bir sonuç çıkarmak mümkün; Kapadokya’nın merkezi Kayseri de günümüzden yaklaşık 3 bin sene önce ’Güzel Atlar Ülkesi’ diye biliniyor. İlk Persopolis kitabelerinde böyle bir şeye rastlıyoruz. Dolayısıyla Erciyes Dağı’nın atlarla ilişkilendirilmesi; gerçekten de ’Güzel Atlar Ülkesi’ olan Kapadokya’nın, Kayseri’nin geçmişte de atları ile meşhur olduğunu göstermesi açısından son derece önemli bir bildiri oldu" dedi.

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İHA

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