3 bin 500 adet sulama borusunu çalan hırsızlar yakalandı

Nevşehir’de 250 bin TL’lik tarımsal sulama borusu çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre merkez ilçeye bağlı Göre Beldesi’ndeki bir depodan yaklaşık değeri 250 bin TL olan 3 bin 500 adet tarımsal sulama boruları çalındı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine araştırma yapan, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Nevşehir Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede hırsızlığı gerçekleştiren üç kişiyi tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında boruları çalan S.T., B.T. ve H.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.