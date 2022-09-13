3 asırlık cami, yıllara meydan okuyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesi'nde 309 yıl önce yapılan cami yıllara meydan okurken, caminin tarihi dokusu görenleri mest ediyor.

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  • 13.09.2022 12:43
  • Güncelleme: 13.09.2022 13:26
3 asırlık cami, yıllara meydan okuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesi’nde 309 yıl önce yapılan cami yıllara meydan okurken, caminin tarihi dokusu görenleri mest ediyor.

Kayseri’nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Molu Mahallesi, tarihi camileri, hamamları ve yerleşim yerleri ile adeta tarih kokuyor. Bu tarihi yapılardan birisi olan 309 yıllık Molu Köyü Cami’de vatandaşlara hem ibadet imkanı sağlarken, hem de tarihi dokusu, taşları, işlemeli duvarlarıyla görenleri mest ediyor.

Birçok tarih meraklısı turistin ve tarihçinin Molu’ya gelerek cami ile ilgili araştırmalar yaptıklarını söyleyen Molu Mahallesi Muhtarı Derviş Arslan, “309 yıldır camimiz faal çalışıyor. Ufak tefek eksikleri oluyor onları yaptırıyoruz. Çatısını kurşunlattık. Böyle eksiklerini yaptırıyoruz. Osmanlı döneminde yapılan bir cami Molu Köyü Camimiz. Bu camiye köyümüze herkes gelsin baksın. Bura hepimizin kendi köyleri, kendi camileri. 309 yıl yani 3 asırdır ayakta duran bir cami. Camimiz 3 asırlık olmasına rağmen ayakta duruyor. İbadete de açık durumda” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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