29 Ekim Türk Okçuluğu Menzil Yarışması sonuçlandı

Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları vesilesiyle Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türk Okçuluğu Menzil Yarışması organize edildi. Yarışmada, menzil (en uzak mesafeye atış) yapıldı. 13 erkek 15 kadın olmak üzere 38 sporcunun katılımıyla 15 Ekim Cumartesi günü 10:00-16:00 saatleri arasında yapılan yarışmanın sonuçları da belirlendi. Sonuçlar şu şekilde;

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAVA KOŞUSU

Sınırsız Çekiş Erkekler

1 Bekir Eren 382 gençlik spor etkinlikleri

2 Şakir Alparslan 330 gençlik spor etkinlikleri

3 Osman Sami Akpınar 320 gençlik spor etkinlikleri

4 İrfan Akpınar 305 gençlik spor etkinlikleri

Sınırsız Çekiş Kadınlar

1 Hürü Akpınar 298 gençlik spor etkinlikleri

2 Elif Berk 262 gençlik spor etkinlikleri

3 Nermin Akpınar 230 gençlik spor etkinlikleri

50 Yaş Üstü Limtili Kadınlar

1 Nermin Akpınar 220 gençlik spor etkinlikleri

2 Elif Berk 192 gençlik spor etkinlikleri

14-17 Yaş 50 Lb Altı Kadınlar

1 Fatma Sena Akpınar 190 gençlik spor etkinlikleri

2 Nerru Begüm Akbalık 142 SPOR A.Ş.

3 Saliha Rana Toraman 125 SPOR A.Ş.

4 Melike Nisa Toraman 119,5 SPOR A.Ş.

14-17 yaş 50 lb altı erkekler

1 Fatih Alparslan 207 GENÇLİK SPOR ETKİNLİKLERİ

2 Eren Acer 155 SPOR A.Ş.

13 yaş 35 lb altı erkekler

1 Mehmet Efe Geleş 129 GENÇLİK SPOR ETKİNLİKLERİ

2 Alperen Balcı 119 SPOR A.Ş.

3 Orhan Barış Kaya 101 SPOR A.Ş.

4 Alperen Öztürk 99 SPOR A.Ş.

5 Muhammet Yusuf Balcı 75 SPOR A.Ş.

13 YAŞ 35 LB ALTI KIZLAR



1 Zeynep Kaan 187 ferdi

2 Nafiye Gül Ulaş 186 ferdi

3 Aleyna Şahan 154,5 ferdi

4 Eda Yaman 152,5 ferdi

5 Seçil Karahan 148 ferdi

6 İrem Yavuz 137 gençlik spor etkinlikleri