29 Ekim Türk Okçuluğu Menzil Yarışması sonuçlandı

 Kayseri'de, Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından '29 Ekim Türk Okçuluğu Menzil Yarışması' düzenlendi.

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  • 17.10.2022 15:42
  • Güncelleme: 17.10.2022 15:42
29 Ekim Türk Okçuluğu Menzil Yarışması sonuçlandı

Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları vesilesiyle Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türk Okçuluğu Menzil Yarışması organize edildi. Yarışmada, menzil (en uzak mesafeye atış) yapıldı. 13 erkek 15 kadın olmak üzere 38 sporcunun katılımıyla 15 Ekim Cumartesi günü 10:00-16:00 saatleri arasında yapılan yarışmanın sonuçları da belirlendi. Sonuçlar şu şekilde;

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAVA KOŞUSU 
Sınırsız Çekiş Erkekler
1    Bekir Eren    382    gençlik spor etkinlikleri
2    Şakir Alparslan    330    gençlik spor etkinlikleri
3    Osman Sami Akpınar    320    gençlik spor etkinlikleri
4    İrfan Akpınar     305    gençlik spor etkinlikleri
Sınırsız Çekiş Kadınlar
1    Hürü Akpınar    298    gençlik spor etkinlikleri
2    Elif Berk    262    gençlik spor etkinlikleri
3    Nermin Akpınar    230    gençlik spor etkinlikleri
50 Yaş Üstü Limtili Kadınlar
1    Nermin Akpınar    220    gençlik spor etkinlikleri
2    Elif Berk    192    gençlik spor etkinlikleri

14-17 Yaş 50 Lb Altı Kadınlar
1    Fatma Sena Akpınar    190    gençlik spor etkinlikleri
2    Nerru Begüm Akbalık    142    SPOR A.Ş.
3    Saliha Rana Toraman    125    SPOR A.Ş.
4    Melike Nisa Toraman    119,5    SPOR A.Ş.
14-17 yaş 50 lb altı erkekler
1    Fatih Alparslan    207    GENÇLİK SPOR ETKİNLİKLERİ
2    Eren Acer    155    SPOR A.Ş.
13 yaş 35 lb altı erkekler
1    Mehmet Efe Geleş    129    GENÇLİK SPOR ETKİNLİKLERİ
2    Alperen Balcı    119    SPOR A.Ş.
3    Orhan Barış Kaya    101    SPOR A.Ş.
4    Alperen Öztürk    99    SPOR A.Ş.
5    Muhammet Yusuf Balcı    75 SPOR A.Ş.
13 YAŞ 35 LB ALTI KIZLAR
    
1            Zeynep Kaan    187      ferdi
2    Nafiye Gül Ulaş    186    ferdi
3    Aleyna Şahan    154,5    ferdi
4    Eda Yaman    152,5    ferdi
5    Seçil Karahan    148    ferdi
6    İrem Yavuz    137    gençlik spor etkinlikleri

1ha

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