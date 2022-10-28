29 Ekim'de hava nasıl olacak? | 29-30 Ekim hafta sonu hava durumu

Kayseri'de havaların soğumasıyla beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak olan vatandaşlar da hava durumunu merak ediyor. Hafta sonu kent genelinde soğuk hava hakim olacak. 

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  • 28.10.2022 11:55
  • Güncelleme: 28.10.2022 11:55
29 Ekim'de hava nasıl olacak? | 29-30 Ekim hafta sonu hava durumu

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçelerinde 29-30 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. 

Tahminlere göre, mevsim normallerinde görünen hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününe denk gelen cumartesi günü Kayseri kent merkezinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık değerlerinin ise en düşük eksi 1, en yüksek 16 derece olması bekleniyor. Kayseri’de Pazar günü de Cumartesi gününe yakın değerlerde bir havanın olması tahmin ediliyor. 

Kayseri’de hafta sonu hava durumu ve sıcaklık tahminleri şu şekilde:
29 Ekim Cumartesi
Hava durumu: Az bulutlu
Gece sıcaklığı: -1 derece
Gündüz sıcaklığı: 16 derece

30 Ekim Pazar:
Hava durumu: Az bulutlu
Gece sıcaklığı: 1 derece
Gündüz sıcaklığı: 17 derece

1ha

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