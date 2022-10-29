29 Ekim cumhuriyet Kupası Kocasinan Şimşekspor'un

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası şampiyonu Kocasinan Şimşekspor U14 takımı oldu.

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  • 29.10.2022 12:53
  • Güncelleme: 29.10.2022 12:53
29 Ekim cumhuriyet Kupası Kocasinan Şimşekspor'un
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası şampiyonu Kocasinan Şimşekspor U14 takımı oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası futbol turnuvası tamamlandı. Argıncık Stadı’nda final maçında Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Atletikspor karşı karşıya geldi. büyük heyecana sahne olan final maçının ilk yarısı 1-1 tamamlanırken ikinci yarıda Kocasinan Şimşekspor iki gol daha bularak sahadan 3-1’lık galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu. Maçın ardından Kocasinan Şimşeksporlu oyuncular büyük sevinç yaşarken, Kayseri Atletiksporlu oyuncular ise büyük üzüntü yaşadılar.

29 Ekim Cumhuriyet Kupasını Kocasinan Şimşekspor kazanırken, Kayseri Atletikspor ise ikinci olarak tamamladı. Dereceye giren takımlar bugün düzenlenen törenle kupaları takdim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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