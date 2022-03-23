23 Mart’ın ‘Dünya Yoğurt Günü’ olması isteniyor

Türk mutfağı için milli ürün olan yoğurt tüketiminin arttırılması isteniyor. Bu nedenle Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 23 Mart gününün “Dünya Yoğurt Günü” ilan edilmesi için birlik binasında basın toplantısı düzenledi. Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş’in de destek verdiği “Dünya Yoğurt Günü” etkinliğinde, yetkililerden destek istendi.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, yoğurdun Türk insanına ait özel bir gıda olduğunu belirterek bunu dünyaya duyurmak istediklerini kaydetti. ‘Dünya Yoğurt Günü’ kabul edilsi için bir başlangıç yaptıklarını belirten Çakı, “Bakıldığında ‘Acibadem Günü’ ya da ‘Badem Günü’ gibi birçok ürünün dünyada kabul edilmiş günü var. Biz de Yoğurt Günü’nün kabul edilmesi açısından bir çıkış yaptık. Bugün ikincisini yapıyoruz. Baktığımızda yoğurt Amerika’da 45-50 yıldan beri, Avrupa’da da 1900’lü yıllarda tanınmaya başlanmış. Hatta Fransa Kralı rahatsızlandığında Osmanlı Padişahi tarafından ilaç olarak yoğurt gönderiliyor ve tedavi olarak kullanılıyor. Belli bir dönem sonra yoğurt Avrupa’da özellikle ilaç olarak eczanelerde satılmaya başlıyor. Dünyada kutlanmayan ve Türk’ün öz mutfak ürünü olan yoğurdun hem tarihe not düşülmesi açısından hem de devletimizin buna sahip çıkarak, dünyada kabul edilebilir bir şekilde 23 Mart’ın Dünya Yoğurt Günü olarak kabul edilmesi için duyarlı olmalarını istiyoruz ve bu günü 2. kez kutlayarak duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretim alanında yoğurdun önemine değinerek, “Yoğurdun, sütün, üreticinin kıymetini bilmemiz lazım. Şu anda dünyada bir gıda sıkıntısı var bundan dolayı da gıda üretimi bana göre savunma sanayi kadar önemli. Bu yüzden ürettiğimiz ürünlere sahip çıkacağız” diye konuştu.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Sahin de “Geçen yıl Günay Başkanımızın başlatmış olduğu bu hamle aslında göle atılan bir tas gibi. Küçük bir dalga inşallah geriye doğru büyüyecek. Resmi anlamda da bir hüviyet kazanacağını biz düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde kabul görecek” ifadelerini kullandı.