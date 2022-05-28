21 yıl önce kaybolan kadının kemikleri kuyuda bulundu

 Kayseri'de Yılanlı Dağı'ndaki kuyudan insana ait kemik parçaları ve çanta çıktı. Çantadan çıkan kimlikte cesedin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi.  

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  • 28.05.2022 14:39
  • Güncelleme: 28.05.2022 14:39
21 yıl önce kaybolan kadının kemikleri kuyuda bulundu

 

 Yılanlı Dağı’ndaki bir kuyuda insana ait kemikler olduğu söylentiler üzerine araştırmalar başlatıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatı üzerine olay yerine özel ekipler gönderildi. Yaklaşık 8 metre derinliğindeki kuyuya itfaiye ekipleri tarafından inildi. Olay yeri inceleme ekibi, kemik parçaları, çanta ve peruk buldu. Çantadan çıkan kimlikle cesedin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak’a ait olduğu belirlendi.  

Cesede ait kafatasının çene kısmında kırık olduğu görülürken, kemik parçaları incelenmek üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.   

Ayşe Kavak’ın kaybolduğu gün, çocukları tarafından kolunda 3 bileziği, kolyesi ve yüzükleri olduğu bilgisine ulaşıldı. Kavak’ın ölüm sebebinin altınları için öldürüp, kuyuya atıldığı düşünülüyor.   

NE OLMUŞTU? 

21 yıl önce kiralık ev aramak için çıkan Ayşe Kavak bir daha evine dönemedi. Eşi Halil Kavak kaybolan eşini televizyon programlarına katılıp aradı. Eşini bulabilmek için dükkanı dahil tüm varlığını satan Halil Kavak, 2012 yılında hayatını kaybetti.

1ha

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