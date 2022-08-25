2022 yılında 4 bin kadına şiddet vakasına işlem yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 25.08.2022 17:35
  • Güncelleme: 25.08.2022 17:48
2022 yılında 4 bin kadına şiddet vakasına işlem yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Çiçek’in yanı sıra Vali Yardımcısı Şemsettin Erkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Vekili Cüneyd Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Çiçek Toplantıda; “İlimize bağlı 16 ilçe ve il merkezinde 2020 yılında 6284 sayılı Kanun çerçevesinde adli merciler tarafından 8 bin 918 vakaya işlem yapıldığı tespit edilmiştir. 2021 yılında 10 bin 727 vakaya işlem yapılmış olup 2022 yılı içerisinde şu ana kadar işlem yapılan vaka sayısı ise 4 bin 88 olarak gerçekleşmiştir. Kayseri Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından açıldığı günden itibaren 48 bin 675 adet vaka için işlem yapıldı” dedi.

Kayseri genelindeki istatiksel bilgilerin paylaşıldığı, şiddete uğrayan kadınların 112 Acil Servis, Sosyal Destek Hattı 183 ve KADES uygulamasından faydalanabileceklerinin belirtildiği toplantı ilgili kurumlar tarafından yapılan sunumlardan sonra sona erdi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kaçak kazı yapan tarihi eser kaçakçıları jandarmadan kaçamadı

Kaçak kazı yapan tarihi eser kaçakçıları jandarmadan kaçamadı

Özhaseki'den Çetin Arık'a 2. tazminat davası

Özhaseki'den Çetin Arık'a 2. tazminat davası

Eğitim Bir Sen'de değişim rüzgarı

Eğitim Bir Sen'de değişim rüzgarı

Milletvekili Ataş: 9 ay sonra iktidarız

Milletvekili Ataş: 9 ay sonra iktidarız

Başkan Yalçın'dan 2 yeni kütüphane daha

Başkan Yalçın'dan 2 yeni kütüphane daha

Melikgazi'nin muhtarları büyükşehirin misafiri oldu

Melikgazi'nin muhtarları büyükşehirin misafiri oldu

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

5
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

6
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2022 yılında 4 bin kadına şiddet vakasına işlem yapıldı

2022 yılında 4 bin kadına şiddet vakasına işlem yapıldı

Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

DAHA FAZLA
İYİ Partili Ataş, 'İYİ Parti olarak hiçbir STK seçimine karışmayacağız'

İYİ Partili Ataş, “İYİ Parti olarak hiçbir STK seçimine karışmayacağız”

KİMDER'den Gülşen'in açıklamalarına tepki

KİMDER'den Gülşen'in açıklamalarına tepki

Başkan Büyükkılıç'tan Talas'ın muhtarlarıyla istişare toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Talas'ın muhtarlarıyla istişare toplantısı

AK Parti'li Ünsal'dan sanatçı Gülşen'e imam hatip tepkisi

AK Parti'li Ünsal'dan sanatçı Gülşen'e imam hatip tepkisi

26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı