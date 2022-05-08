2022 yılı yaz dönemi park sporları başlıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte salon sporlarını açık havada da yapacak olan Melikgazi Belediyesi'nin birçok mahallede düzenleyeceği park sporları başlıyor.

PAYLAŞ
  • 08.05.2022 12:51
  • Güncelleme: 08.05.2022 14:16
2022 yılı yaz dönemi park sporları başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Havaların ısınmasıyla birlikte salon sporlarını açık havada da yapacak olan Melikgazi Belediyesi’nin birçok mahallede düzenleyeceği park sporları başlıyor.

Sağlık için herkesi spora davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Spor etkinliklerini bu yaz da farklı parklar ve spor alanlarında sürdüreceğiz. Belediyemizin uzman spor antrenörleri tarafından Alpaslan, Kazım Karabekir, Şirintepe, Küçükali, İsa Yusuf Alptekin Parkında açık havada spor yaptırılacak. Belediye olarak vatandaşlarımıza her alanda hizmet veriyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızın rahatça spor yapmaları için tüm imkanları sağlıyoruz. İlçede belirlediğimiz parklarımızda hocalarımız eşliğinde temel beden eğitimi, kültür fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak daha sağlıklı ve zinde olabilecek. Uzman eğitmenlerimiz gözetiminde gerçekleştirilecek sabah sporuna, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam isteyen her vatandaşımız katılabilir. Park sporlarımız Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Küçükali, Kazım Karabekir, Şirintepe, İsa Yusuf Alptekin, Alpaslan Parkında saat 07.00 ve 08.30 arasında olacak. Spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen tüm vatandaşlarımızı, spora davet ediyoruz” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İncesu Belediyesi'nden 'Anneler günü' konseri

İncesu Belediyesi’nden ‘Anneler günü’ konseri

Koramaz Vadisi Dağ Bisikleti Kupası Yarış Serisinin ilk ayağı yapıldı

Koramaz Vadisi Dağ Bisikleti Kupası Yarış Serisinin ilk ayağı yapıldı

YRP'li Mehmet Şimşek: 'tek başımıza gümbür gümbür geliyoruz'

YRP’li Mehmet Şimşek: “tek başımıza gümbür gümbür geliyoruz”

Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet

Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet

Başkan Çolakbayrakdar 'Şükür Sofrasında' vatandaşlarla buluştu

Başkan Çolakbayrakdar 'Şükür Sofrasında' vatandaşlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a pankartlı destek

Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a pankartlı destek

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

5
Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

6
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeniden Refah Partisi Melikgazi ilçe kongresini gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Melikgazi ilçe kongresini gerçekleştirdi

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

DAHA FAZLA
KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi

KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası tamamlandı

Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti

Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti

'Talasemiyi kontrol altına almanın en etkili yolu hastalıklı bebek doğumlarının önlenmesidir'

'Talasemiyi kontrol altına almanın en etkili yolu hastalıklı bebek doğumlarının önlenmesidir'

11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup müsabakaları gerçekleştirildi

11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup müsabakaları gerçekleştirildi