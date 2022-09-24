200 yıllık alarmlı kilit görenlerin ilgisini çekiyor

Nevşehir'de bir AVM'de kurulan antika pazarı ziyaretçilerini geçmişe götürdü. Her hafta çeşitli bölgelerde kurulan antika pazarının bu haftaki durağı bir alış veriş merkezi oldu. Antika pazarında sergilenen ürünler arasında yer alan 200 yıllık alarmlı kilit bile var.

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  • 24.09.2022 17:06
  • Güncelleme: 24.09.2022 17:06
200 yıllık alarmlı kilit görenlerin ilgisini çekiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de bir AVM’de kurulan antika pazarı ziyaretçilerini geçmişe götürdü. Her hafta çeşitli bölgelerde kurulan antika pazarının bu haftaki durağı bir alış veriş merkezi oldu. Antika pazarında sergilenen ürünler arasında yer alan 200 yıllık alarmlı kilit bile var.

Alışveriş merkezinde kurulan antika pazarı ziyaretçilerini geçmişe götürdü. Eskiden kullanılan objelerin sergilendiği antika pazarı gezen vatandaşlar geçmişe yolculuk yaparken, gençler de eskiden o malzemeleri nasıl kullandıklarının şaşkınlığını yaşadı. Antika pazarında sergilenen ürünler arasında 1957 yılında Şanlıurfa Ceza Evinde yatan bir mahkuma ait olduğu belirtilen berber sandığı da sergileniyor. Sandık üzerinde bulunan künyede sandığın kime ait olduğu ve içinde yer alan malzemelerin listesi yer alıyor. Antika pazarını gezen Şifa Kantemiz “bu ürünleri eskiden annelerimiz ninelerimiz kullanıyordu. Şimdi de tanıtım amaçlı sergileniyor. Buradaki kilimleri görmüştüm. Biz kullanmasak da annelerimiz kullanmıştı” diye konuştu. Antika pazarına tezgah açan esnaf Mehmet Yoğuran da müze kültürümüz olmadığı için müzeleri gezemeyen vatandaşlarımızın ayağına bu kültürü getirdiklerini söyledi. Yoğuran “buradaki antika pazarı büyük küçük herkesin ilgisini çekiyor. Geçmişte bir evde kullanılan eşyaların hepsi mevcut. Etnoğrafik olarak atadan dededen kalan eserlerin hepsi burada sergileniyor. Bu eserleri daha çok eski evleri restore edenler ve meraklıları alıyor” diye konuştu.

‘200 yıllık Alarmlı kilit de sergileniyor’

Antika pazarında en çok dikkat çeken objeler arasında bulunan zilli kilit görenlerin dikkatini çekiyor. Yaklaşık 150-200 yıl öncesine ait olan bir sandıktan sökülün zilli kilit şimdinin alarmı konumunda. Antika satıcısı Mehmet Yoğuran “bölgemizde eskiden zilli kilitli sandıklar kullanılmış. Evin kaynanaları ve ya nineleri giydikleri dimi tabir edilen kıyafetlerinin içinde bulunan cepte bu kilidin anahtarını saklarlarmış. Bu anahtarın açtığı sandığı kimsenin açmasını istemezlermiş. Eğer gelen kaynanasından habersiz anahtarı alır ve sandığı açmaya çalışırsa zil çalarak gelini ele veriyormuş. Bu kilit 105-200 yıl önce yapılmış alarm sisteminin atası” diye konuştu.

Antika pazarında sergilenen tespihler hakkında bilgi veren Cem Öncü de tespih kültürünün 17. Yüz yıldan beri geldiğini söyledi.

Antika pazarını gezen vatandaşlar geçmiş dönemde kullanılan ürünleri ve malzemeleri çocukları tek tek anlattı.

İHA

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