20 yıl önce öldü diye selasını verdiler, bugün 121. yaşını kutladı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği bir cerrahi operasyon sonrası öldü diye köyünde sela verilen Akkız Büyükturgut, 121. yaşını kutladı.

PAYLAŞ
  • 30.01.2022 13:20
  • Güncelleme: 30.01.2022 13:20
20 yıl önce öldü diye selasını verdiler, bugün 121. yaşını kutladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği bir cerrahi operasyon sonrası öldü diye köyünde sela verilen Akkız Büyükturgut, 121. yaşını kutladı.

8 çocuk ve 48 torun sahibi Akkız Büyükturgut, 20 yıl önce Ankara’da geçirdiği bir ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Çocukları yanlış anlaşılma dolayısıyla yoğun bakımda olan annelerinin öldüğünü köydeki yakınlarına duyurdular ve araç istediler. Bu sırada yoğun bakımdan çıkartılan Akkız Büyükturgut oğulları tarafından köyündeki evine getirildiği sırada camiden selasının verildiğini duydu.

İlçede kızı Zeynep Güzel ile birlikte yaşayan Akkız Büyükturgut, bugün 121. yaş gününü pasta keserek kutladı. Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Akkız niniye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayatında ilk kez doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşayan Akkız Büyükturgut, doğum günü pastasını üfleyerek yeni yaşına bastı. İlk defa kutladığı yaş gününde Akkız Büyükturgut’un mutluluğu gözlerinden okundu.

Uzun ve sağlıklı yaşamını hareketli olmaya, doğal yiyecekler yemeye ve erken kalkmaya borçlu olduğunu belirten asırlık nine Akkız Büyükturgut, en büyük hayalinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yakından görmek olduğunu söyledi. Hayatında ilk defa doğum günü kutladığını dile getiren Büyükturgut, Kaymakam Açıkgöz’e teşekkür etti.

Zeynep Güzel, “Annemin yanındayım. Oğlumun evindeydim. Annem yalnız olunca gidip yanında durayım ve anneme bakayım dedim. Yanındayım bakıyor, getiriyor, götürüyorum. Ölünceye kadar başındayım. Annemi çok seviyorum. Annemle birlikte olmaktan çok mutluyum. Her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Allah bir harçlık verdi. Alıyorum getirip götürüyorum, o da yiyor, ben de yiyorum. O da aldığını oduna kömüre veriyor. Yaşayıp gidiyoruz” dedi.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ise, “Akkız Büyükturgut teyzemizi ziyarete geldik. Kendisi Yozgat’ın en yaşlı insanı, 121 yaşında. Bugün kendisine sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Bizi gördüğünde çok şaşırdı ve ilk defa doğum gününün kutlandığını bize söyledi. Akkız teyzemizin 8 çocuğu, 48 torunu var. Allah kendisine uzun ömürler versin. Biz kendisine şunu ifade ettik, ’Bizler sizin yanınızdayız.’ Yaşlılarımızın hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Devletimizin sıcaklığını hissettirtmek için buradayız” şeklinde konuştu.

20 yıl önce durup selasını dinleyince hüzünlenen Akkız Büyükturgut ise, o günleri hem gülerek hem de duygulanarak anlattı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan'da öğrenciler, yarıyıl tatilinde hem öğreniyor hem eğleniyor

Kocasinan'da öğrenciler, yarıyıl tatilinde hem öğreniyor hem eğleniyor

Başkan amcadan çocuklara karne hediyesi

Başkan amcadan çocuklara karne hediyesi

Özhaseki, oda başkanları ile bir araya geldi

Özhaseki, oda başkanları ile bir araya geldi

Büyükkılıç esnafla buluştu, çözüm sundu

Büyükkılıç esnafla buluştu, çözüm sundu

Elitaş'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

Elitaş'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

Sanayi kaza yapan ya da çalışmayan araçlarla doldu

Sanayi kaza yapan ya da çalışmayan araçlarla doldu

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes’te hafta sonu yoğunluğu

Tarihi hamam vatandaşlara şifa dağıtıyor

Tarihi hamam vatandaşlara şifa dağıtıyor

DAHA FAZLA
Aç kurtlara etli çözüm

Aç kurtlara etli çözüm

Birlik Vakfı 'Amca Size İnsan Diyebilir Miyim?' tiyatro oyununu sergiledi

Birlik Vakfı 'Amca Size İnsan Diyebilir Miyim?' tiyatro oyununu sergiledi

Doğa dostu başkandan çevreci hamleler

Doğa dostu başkandan çevreci hamleler

Unutulmaya yüz tutmuş baba mesleğini yaşatıyor

Unutulmaya yüz tutmuş baba mesleğini yaşatıyor

Kubilay Söyler: 'Kayseri OSB sekteye uğrarsa işçiler ekmeksiz kalır'

Kubilay Söyler: "Kayseri OSB sekteye uğrarsa işçiler ekmeksiz kalır"