20 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı.
- 29.09.2022 15:18
- Güncelleme: 29.09.2022 15:38
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Mimarsinan mahallesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan yaklaşık 2 yıldır aranan ve bu suçtan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., Cumhuriyet caddesi üzerinde ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
İlmelerin tamamlanmasının ardından S.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.