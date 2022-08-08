20 milyon liralık vurgun yapan kardeşler tutuklandı

Kayseri'de 50'ye yakın kişiyi kar verecekleri vaadiyle yaklaşık 20 milyon lira dolandıran kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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  • 08.08.2022 11:15
  • Güncelleme: 08.08.2022 11:15
20 milyon liralık vurgun yapan kardeşler tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte ağlarına düşürdükleri 50’ye yakın kişiyi aylık yüzde 20 - 40 oranında kar verecekleri vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine harekete geçti. Ev hayvanlarının mama ve ilaçları üzerine şirket kuran M.A. ve V.A. kardeşler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında kardeşlerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyaller de ele geçirildi. 

KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda gözaltına alınan M.A. ve V.A. kardeşler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan kardeşler ‘dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1ha

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