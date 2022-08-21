20 göçmen tutuklandı
Kayseri'de Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 21.08.2022 10:22
- Güncelleme: 21.08.2022 10:23
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Olay, geçtiğimiz Cuma günü Kocasinan ilçesi Göç İdare Merkezi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’nde yaşandı. Merkezde yangın çıkmasına sebep olan 20 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan 20 göçmen, ‘Görevi Yaptırmama ve Direnme’, ‘Kamu Malına Zarar Verme’ ve ‘Kasten Yangın Çıkarma’ sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN