2 yıl önce ev kadınıydılar, şimdi ihracat yapıp ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde 2 yıl önce bir araya gelerek kurdukları kooperatifte yöresel ürünler üretmeye başlayan ev kadınları, bu yıl 25 tonluk ihracat yaparak ekonomisine katkı sağlıyor.

Çayıralan ilçesinde belediye öncülüğünde 2 yıl önce kadın istihdamını artırmak ve ilçe ekonomisine katkı sunmak amacıyla kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifinde (ÇEKOOP), 49 kalem ürün üretiliyor. Kooperatif bünyesinde bir araya gelen kadınlar; marmelat, domates salçası, acılı ezme, üzüm pekmezi, erişte, tarhana ve turşu gibi el emeği göz nuru yöresel lezzetleri üreterek hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de doğal lezzetleri tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Birçok ürünü doğal ortamda üreterek yurt içinde sofralara taşıyan kadınların yöresel ürünleri bu yıl yurt dışında da gurbetçi vatandaşların sofralarını süsleyecek. Kooperatif öncülüğünde kadınlar tarafından hazırlanan 25 tona yakın 3 çeşit turşu, kuşburnu marmelatı, tarhana ve acılı ezme; yıl sonu Almanya’nın Stuttgart şehrine gönderilecek. Yurt dışına gönderilecek ürünlerin hazırlanması için de kadınları hummalı hazırlıkları sürüyor.

“Kadınlarımıza istihdam sağlıyoruz”

Kadınlar tarafından kooperatif bünyesinde üretilen ürünlerin bu yıl yurt dışına da gönderileceğini ve Almanya’dan 25 ton ürün siparişi aldıklarını söyleyen Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, “Çayıralan ve köylerindeki yöresel ürünleri köylü vatandaşlarımızdan, üreticilerimizden temin ediyoruz. Bu ürünleri işliyoruz, paketliyoruz, ambalajlıyoruz ve Türkiye’nin her yerine satışını yapıyoruz. Elde ettiğimiz gelirle de emekçi kadınlarımıza istihdam sağlıyoruz. Kadınlarımıza ’Evde oturmayın’ diyoruz. ’Burada çalışın ve emeğinizin karşılığını alın’ diyoruz. Zaman zaman kooperatifimizde en düşük 8-10 kişi, bazen de 50 kişiye kadar kadınımız çalışıyor. Özellikle yaz döneminde çalışan kadın sayımız 80’lere kadar çıkabiliyor” dedi.

“Yurt dışına 6 çeşit ürün göndereceğiz”

6 çeşit ürünün bu yıl ihraç edileceğini de belirten Codar, “2 yılık bir kooperatifiz, bu yıl yurt dışına da sipariş aldık. Almanya’da bakliyat ticareti yapan vatandaşımız 25 ton ürün siparişi verdi. Şu anda kadınlarımız bunun tedariki içerisinde ve hemen hemen yüzde 90’ını tedarik ettik. Yurt dışına 6 çeşit ürün gönderiyoruz. Bunların başında 3 çeşit turşumuz var; kuşburnu marmelatı, tarhana ve acılı ezmemiz var. Toplamda burada 49 kalem ürün üretiyoruz. Bunu da Türkiye’nin her tarafına ve Avrupa’ya ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Turşularımızı Almanya’ya gönderiyoruz”

Üretici kadınlardan Serap Yıldırım, yöresel pezik turşusunun yapımı için çalıştıklarını söyleyerek, “Ürünlerimizi tarladan topluyoruz, onları tel tel birbirinden ayırıyoruz, yıkıyoruz. Bakır kazanlarda haşlıyoruz, daha sonra da soğuk su ile şoklama yapıyoruz. Bidonlara sarımsağını, domatesini koyuyoruz ve pezik turşumuzu yapıyoruz. Bu turşuyu yurt içinde her yere, yurt dışında da Almanya’ya gönderiyoruz” diye konuştu.

“Evimizin ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz”

Kooperatifte çalışan Fatma Beyaz, “Burada turşu yapıyoruz, börek yapıyoruz, erişte kesiyoruz, marmelat yapıyoruz. Bunları Türkiye’nin her yerine yolluyoruz. Almanya’ya da yollayacağız. Burada hem para kazanıyoruz hem de evimizin tüm ihtiyacını karşılıyoruz. Çok güzel de çalışıyoruz, mutluyuz” ifadelerini kullandı.