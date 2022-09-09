2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı. 

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  • 09.09.2022 18:34
  • Güncelleme: 09.09.2022 18:34
2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde, hakkında 4 ayrı ‘Hırsızlık' suçundan yakalama emri ile aranan Ö.T. ve hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek’ suçundan aranan Y. G. isimli şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Yunus timlerinin intikal ettiği operasyonda şüphelilerden biri polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yarım saat süren kovalamaca sonucu Ö.T. ve Y.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ö.T. ve Y.G emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1ha

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