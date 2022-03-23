2 kişiyi bıçaklayıp kaçan şahıs yakalandı

Olaylar, Cumhuriyet Meydanı Sahabiye Medrese’si önünde dün akşam meydana gelmişti. 18 yaşındaki A.B. bacaklarından hafif şekilde, 45 yaşındaki S. K. da sırtından hayati tehlike oluşturacak şekilde bıçaklandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Her iki olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelinin 17 yaşındaki F. S. olduğunu tespit etti. Gece düzenlenen başarılı operasyonla F. S. saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. F. S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.