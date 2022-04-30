2 ilde 5 ayrı suçtan aranan ve 64 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri'de emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda, İstanbul ve Gaziantep'ten 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

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  • 30.04.2022 18:14
  • Güncelleme: 30.04.2022 18:36
2 ilde 5 ayrı suçtan aranan ve 64 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda, İstanbul ve Gaziantep’ten 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kayabaşı Mahallesi’nde bir adreste saklandığı tespit edilen ve hakkında İstanbul ve Gaziantep’ten ’Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’, ’Konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından aranan ve hakkında toplamda 64 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. E. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.E., cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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