2 ilçede taşımalı eğitime kar engeli
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeni ile 2 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
- 18.03.2022 09:16
- Güncelleme: 18.03.2022 10:21
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeni ile 2 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kent genelinde akşam saatlerinde başlayarak sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından, Kayseri Valiliği tarafından İncesu ve Özvatan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İHA
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