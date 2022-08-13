2 ilçede arazi toplulaştırması yapılacak

Kayseri’nin Kocasinan ve Felahiye ilçelerinde bulunan bazı yerlerde arazi toplulaştırılması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre; Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Bayramhacı Mahallesi, Felahiye ilçesine bağlı Beyler, Cumhuriyet, Darılı, Kale, Kepiç, Yeni Mahallelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.