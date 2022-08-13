2 ilçede arazi toplulaştırması yapılacak
Kayseri'nin 2 ilçesinde bulunan bazı yerlerde arazi toplulaştırılması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
- 13.08.2022 09:58
- Güncelleme: 13.08.2022 09:58
Kayseri’nin Kocasinan ve Felahiye ilçelerinde bulunan bazı yerlerde arazi toplulaştırılması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre; Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Bayramhacı Mahallesi, Felahiye ilçesine bağlı Beyler, Cumhuriyet, Darılı, Kale, Kepiç, Yeni Mahallelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.
1ha
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