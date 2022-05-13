19 Mayıs'ta Özgün Kayserililerle buluşacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere yönelik ücretsiz bisiklet turu etkinliği ile ünlü sanatçı Özgün'ün sahne alacağı konser armağan etti.

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  • 13.05.2022 09:56
  • Güncelleme: 13.05.2022 12:22
19 Mayıs'ta Özgün Kayserililerle buluşacak
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere yönelik ücretsiz bisiklet turu etkinliği ile ünlü sanatçı Özgün’ün sahne alacağı konser armağan etti.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda iki farklı özel etkinlik düzenlenecek. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 19 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’da bisiklet turu gerçekleştirecek. 10 kilometrelik parkurda bisikletseverler 19 Mayıs’a özel tur atacak. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak olan bisiklet turu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde son bulacak. Katılım ücretsiz olurken, bisikletseverler kendi bisikletleriyle de katılabilecekler. Ayrıca Genç Dostu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel konser düzenleyecek. Ünlü sanatçı Özgün’ün sahne alacağı ve birbirinden eğlenceli parçaları seslendireceği gençlik konseri, 19 Mayıs Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak.

Başkan Büyükkılıç, konu ile yaptığı açıklamada, geleceğin aydınlık yüzü olan gençlerimiz başta olmak üzere, tüm Kayserilileri ücretsiz düzenlenecek hem gençlik konserine, hem de bisiklet turuna davet ederek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

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İHA

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