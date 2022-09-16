18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

Pazar günü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı miting nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı'na çıkan araç trafiği kapalı olacak. 

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  • 16.09.2022 14:16
  • Güncelleme: 16.09.2022 14:16
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül Pazar günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara hitap edecek. Miting öncesi güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda miting günü Cumhuriyet Meydanı’na bağlanan yollarda trafik akışının olmayacağı açıklandı. Aynı gün yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı öncesi öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendirme yaptı. Kapanan yol durumunun belirtildiği açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 18 Eylül 2022 Pazar günü İlimiz Cumhuriyet Meydanında gerçekleştireceği açık hava toplantısından dolayı trafiğin kapatılacağının, aynı gün gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılacak adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Cumhuriyet Meydanının trafiğe kapatılacağından dolayı alternatif yol güzergahlarının kullanılması” ifadelerine yer verildi.

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