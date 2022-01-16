177 köy yolu araç ulaşımına kapandı
Sivas'ta etkili olan kar yağışı 177 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.
- 16.01.2022 09:28
- Güncelleme: 16.01.2022 09:28
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Sivas’ta etkili olan kar yağışı 177 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.
Sivas’ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı Gürün, Kangal, Suşehri ve İmranlı ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi. 177 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Kapanan yolların açılması için il ve ilçe özel idaresi ekipleri çalışma başlattı. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Kar yağışının hafif şekilde hafta içinde devam etmesi bekleniyor.
İHA
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