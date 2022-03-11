17 yaşındaki Ahmet, belediye ekiplerince hastaneye yetiştirildi

İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde yaşayan Ahmet Şirin’in (17) ameliyat olması gerekiyordu. Kar yağışı sebebiyle kapanan mahalle yolunu ulaşıma açan belediye ekipleri, yürüyemeyen genci sırtına alarak araca taşıdı. Ekipler daha sonra ameliyat olması gereken genci Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

İncesu Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, 17 yaşındaki Ahmet Şirin’in bugün ameliyat için randevusu olduğunu, kar nedeniyle mahsur kalan gencin hastaneye yetiştirilmesi gerektiği ihbarını aldı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek karla mücadele ekiplerine talimat vererek Şirin’in yaşadığı mahallenin yollarını greyder ile açılmasını ve gencin ameliyata yetiştirilmesini istedi. Eve giden ekipler, ayağı alçılı olan gencin sırtına alarak belediye aracı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.