17. Kayseri Tarım Fuarı OSB'de açılıyor

Bu yıl 17.’sı düzenlenecek olan Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı yarın açılıyor. Atlas Fuar Genel Müdürü Fevzi Atasagun, "Fuarımızın amacı tarım ve hayvancılığın daha iyi seviyelere gelmesidir" dedi.

Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak olan fuar öncesinde, Atlas Fuar Genel Müdürü Fevzi Atasagun, Kayseri Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Mehmet İştahlı, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ve İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mümtaz Hacıpaşaoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Atlas Fuar Genel Müdürü Fevzi Atasagun, düzenledikleri fuarın her yıl büyüyerek devam ettiğini söyledi ve bu yıl fuara 199 markanın katılacağını belirtti. Atasagun, "Fevzi Atasagun, “Günümüzde tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği yerler tarım fuarlarıdır. Dünyada ve ülkemizde yapılan tarım fuarları tarımdaki yeni gelişmeleri üreticimize sunarak teknoloji üretenler ile kullananlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Kayseri’de, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi’nde 24-27 Mart 2022 tarihleri arasında Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Fuarı yurt içinden bin 900 firma ve yurtdışından gelecek temsilcilerin katılımıyla organize edilecektir. Fuarımızın amacı tarım ve hayvancılığın daha iyi seviyelere gelmesi, yaygınlaştırılması ve tarımla uğraşan çiftçilerimizin hayvancılık sektörünün sektördeki gelişmeler makine ve teçhizatlarını yakından takip etmelerini sağlamaktır" diye konuştu.

Atasagun, "Tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern alet ve makine ile diğer tarımsal girdilerin sergileneceği ve alım, satım, bilgi alışverişi gibi imkanın elde edileceği tarım fuarında, yeni teknoloji ürünü traktörler, biçerdöverler, toprak işleme, ekim dikim makineleri, modern sulama alet, makine ve ekipmanları, hayvancılıkla ilgili modern alet ekipmanları, tohum, yem ve katkı maddeleri, ilaç, gübre, örtü alet ve ekipmanları, diğer tarımsal alet ve ekipmanları görme ve değerlendirme, alım ve satım imkanları oluşacaktır. Fuarımız 24-27 Mart 2022 tarihleri arasında saat 10 ile 20 arasında ziyarete açıktır. Fuarımıza ziyaretler ücretsizdir. Tüm ilgililerin fuarımızı ziyaret etmesini bekliyoruz. Fuarımıza destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Mehmet İştahlı da açıklamasında Kayseri’nin önemli tarımsal ürünleri olduğunu ifade ederek, “Kayseri denince akla sucuk, pastırma ve mantı gelir. Ancak bunların yanında ay çekirdeği, kabak çekirdeği, aspir yağı, gilaburu ve istiridye mantarı gibi önemli ürünlerimiz var. Düzenlenecek olan fuarımızın tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş de Tarım ve Hayvancılık Fuarına çok önem verdiklerini ve 17 yılda önemli bir noktaya getirdiklerini söyleyerek, "İlimiz protokolünün de fuara katılmasını istiyoruz. Dünya ile rekabet edebilmek için tarım ile teknolojiyi buluşturmak gerektiğini ve bunun için fuarların çok önemli" şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mümtaz Hacıpaşaoğlu ise, fuarın Türk tarımına hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, tüm Kayserilileri fuara beklediklerini söyledi.