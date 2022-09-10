17 hırsızlık olayının faili 6 şüpheliye gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 17 farklı hırsızlık olayının faillerinin tespiti amacıyla operasyon düzenledi. Bu kapsamda ikametten meydana gelen 10 bin lira ve 80 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayı, 8 bin lira değerinde demir palet ve demir saç çalınması olayı, 10 bin lira değerinde elektrikli bisiklet çalınması olayı, ikametten su sayacı hırsızlığı olayı, 6 bin lira değerinde eşya çalınması olayı, 2 bin lira değerinde motosiklet hırsızlığı, 5 bin lira değerinde elektrikli bisiklet çalınması olayı, 10 bin lira ve 8 bin lira değerinde bisiklet hırsızlığı, 2 adet 6 bin lira değerinde akülü araba çalınması olayı, bin 500 lira değerinde bisiklet hırsızlığı olayı, 10 bin lira değerinde çeşitli el aletleri ve bisiklet çalınması olayı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce gerçekleştirilen çalışmada suça karıştığı tespitiyle 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.