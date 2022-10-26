14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız metruk evde yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı metruk evde yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 26.10.2022 08:44
  • Güncelleme: 26.10.2022 08:56
14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız metruk evde yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ‘hırsızlık’ suçundan 14 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı metruk evde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Haçılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda; ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve toplamda 14 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., saklandığı metruk evde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. cezaevine teslim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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