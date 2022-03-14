14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlama programı düzenlendi.

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  • 14.03.2022 17:32
  • Güncelleme: 14.03.2022 17:32
14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlama programı düzenlendi.

Vali Yılmaz Şimşek, hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları çok yakından gördüğünü ifade etti. Pandemide en çok risk altındaki çalışan grubun sağlık çalışanları olduğunu söyleyen Şimşek, "Bu günü sizlere bir teşekkür günü vesilesi olarak görüyoruz. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum. Bizlere düşen görev de sizlerin sorunlarını çözme konusunda canla başla çalışmak. Doktora şiddet konusunda ilerleyen günlerde güzel gelişmeler olacak. Ekonomik beklentilerinizi biliyoruz, farkındayız. Bu konuda da müsterih olun devletimiz en güzelini, en iyisini yapacaktır" ifadelerini kullandı. AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ise; sağlıkta şiddet ve sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışmalar yapıldığını belirtti. Belediye Başkanı Emrah Özdemir de sağlık çalışanlarının kutsal bir vazife yaptığını vurgulayarak, "Türk milleti olarak her zaman bunun farkındayız. Bundan yüzlerce yıl öncesinde şifahaneler kurmuşuz. Bugün de pandemi de gösterdi ki bize tıp alanında dünyada çok da güzel yerlerdeyiz. Bu günün sizler için de bayram gibi geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmalarından ardından 14 Mart Tıp Bayramı’yla ilgili video izletildi, müzik dinletisi yapıldı ve pasta kesildi.

Programa, Niğde Ömer Halisdmeir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Hastane Başhekimi Uzman Dr. Yakup Çetinkaya, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

İHA

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