12 yıldır engelli üyelerine hem annelik hem ablalık yapıyor

Niğde'de 12 yıldır Sakatlar Derneği Başkanlığı yapan Songül Çalışkan, engelli üyeleri için fedakarca hizmet vermeye devam ediyor.

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  • 08.03.2022 09:54
  • Güncelleme: 08.03.2022 09:54
12 yıldır engelli üyelerine hem annelik hem ablalık yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de 12 yıldır Sakatlar Derneği Başkanlığı yapan Songül Çalışkan, engelli üyeleri için fedakarca hizmet vermeye devam ediyor.

Kendisi de engelli annesi olan Çalışkan, yıllardır bütün üyelerine bir anne şefkatiyle yaklaşıyor. Özellikle kadın engelli üyelerinin evlerinde sıkılmaması için Çalışkan; çeşitli etkinlikler ve kurslar düzenleyerek vakit geçirmelerini sağlıyor.

"Annelik ve ablalık yapıyorum"

Kadınların güçlü olması gerektiğini ifade eden Çalışkan, "Annelik ve ablalık yapıyorum elimden gediğince. Onları topluma daha iyi bir şekilde hazırlamak için çaba gösteriyorum, onlara örnek olmaya çalışıyorum. Çeşitli kurslar açıyorum, topluma daha iyi adapte olsunlar diye. Kendilerini daha iyi ifade edebildikleri ortak alan seçmeye çalışıyorum. Sağlıklı bir bayan nasıl her işe el attığında başarılı bir şekilde yürütebiliyorsa; esnaf olsun, memurluk hayatında olsun herhangi bir fabrikada işçi bayan olsun, nasıl başarılı yapıyorsa bizim de engelli bayanlarımızın bunu gönül rahatlığıyla başarabileceklerine inanıyoruz. Biz burada alt yapısını geliştirmeye çalışıyoruz, onları el işlerinden tutun da mutfak becerileri gibi her imkanı burada sağlıyoruz. Başaracaklarına inanıyoruz. Yeter ki imkan verilsin, iş konusunda kendi işlerini kurma konusunda biz destek olmaya çalışıyoruz. Sağ olsun valiliğimiz, belediyemiz destek olmaya çalışıyor ama biz bu imkanların daha da artırılmasından yanayız. Her geçen gün kadın sayımız artıyor, gençlerimiz artıyor, gönüllü üyelerimizin sayısı artıyor. Özellikle bayanlara biz bu konuda daha çok yer vermeye çalıştık. Son dönemlerde bayanlara yönelik Kuran kurslarımız vardı. Biliyorsunuz engelle kadınlarımız çok fazla camilere gidemiyor, bu yüzden dini bilgilerini daha iyi alabilmeleri için biz burada onlara yardımcı olduk. Dernekte yaptığımız faaliyetler kendilerini önemsemelerini hissettiriyor, biz de kendilerini daha çok önemsemeleri için faaliyetlerimiz sürdürüyoruz" dedi.

İHA

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