12 ticari anlaşmazlık KATOTAM’da çözüldü

KayseRadar ve Hunat TV’nin ortak yayınında konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, iş insanlarına; kurumsallaşma, dijitalleşme ve marka oluşturmaları konularında tavsiyelerde bulunan Gülsoy, “KTO olarak üyelerimizin sorunlarını çözmek için çaba harcıyoruz. Biz 4 yıldır dijitalleşme diyoruz. Ya kendi markanızı oluşturun ya da bir markanın çatısı altında durun diyoruz. Kurumsallaşmaya dönüşün markalaşın diyoruz ki Türkiye olarak ilerleyebilelim. Bunun haricinde yine, ORAN Kalkınma Ajansı ile e-ticaret, e-ihracat ofisi kuruyoruz” dedi.

TİCARİ ANLAŞMAZLIKLAR BURADA ÇÖZÜLÜYOR

KTO çatısı altında kurulan Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin (KATOTAM) faaliyetleri hakkında da bilgi veren Gülsoy, “Adliyelerin işi uzun süreli davalar nedeniyle çok ağır. Bilindiği üzere bu davalar sürecinde davalılar birbirine hasım oluyor. Biz hısım olsun istiyoruz ve bu merkezi aslında bu yüzden kurduk. Ahilik kültürünün merkezinde olan anlayışı insanlara huzur içinde karşılaştırmak için kurduk. Ticari anlaşmazlıklar KATOTAM’da en fazla 6 ay içerisinde çözülüyor. Üstelik mahkemeye oranla daha az maliyetle çözülüyor ve hakemi de taraflar kendisi seçiyor. Bugüne kadar 12 anlaşmazlık sulh yoluyla ve hızlıca burada çözüldü” şeklinde konuştu.

KATOTAM NEDİR?

Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM), alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. 2019 yılında çalışmalarına başlayan KATOTAM, bünyesinde kayıtlı eğitimli ve yetkin arabulucu ve hakemlerin ticari uyuşmazlıklarda, etik kurallara uygun şekilde çözüm hizmeti vermesini sağlamaktadır. Taraflar hakemlerini kendisi belirliyor ve burada alınan kararlar yazılı olarak da kayıt altına alınıyor. Tarafların kabulünün sağlanması halinde kararlar kesin hüküm içermektedir.