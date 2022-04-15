12 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 12 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı.
- 15.04.2022 13:34
- Güncelleme: 15.04.2022 13:34
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 5 ayrı adrese 30 personelle operasyon gerçekleştirildi.
Girdiği evden 12 bin liralık ziynet eşyası çalan 24 yaşındaki G. M. Kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.M. adliyeye sevk edildi.
1ha
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