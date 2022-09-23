11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri’de, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına çalışma başlattı. Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, hakkında ’silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.M., yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.M., cezaevine teslim edildi.