11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘milli bayramlara katılmıyor’ iddialarına cevap verdi

Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı… 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu vesileyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gül’ün Milli Bayramlar ve Anıtkabir ziyaretlerine kasıtlı olarak katılmadığını söyleyen kişilere sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımla cevap verdi. Ummadığı kişilerin de buna inanmaya başladığını ve bundan dolayı açıklama yapmaya mecbur kaldığını belirten Gül, “Yarın 30 Ağustos, çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Ayrıca kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde Milli Bayramlara katılmadığımı, Anıtkabir ziyaretleri yapmadığımı uzun süre bazıları aleyhimde anlattı. Bunları yalanlamaya zül kabul ettim. Ama ne zamanki, hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar. O zaman böyle bir açıklamaya mecbur kaldım” şeklinde konuştu.

‘BÜTÜN MİLLİ BAYRAMLARA KATILDIM VE GURUR DUYDUM’

Cumhurbaşkanlığı yaptığı 7 yıl boyunca Milli Bayramlara katıldığını ve bu bayramların en iyi şekilde kutlanmasını sağladığını söyleyen Gül, “Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. 7 yıl Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün Milli Bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. Benden önce 30 Ağustos Bayramlarının resepsiyonlarının ordu evlerinde yapılırdı. İlk defa Cumhurbaşkanı olarak onları uhdeme aldım ve Çankaya’da çok daha görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi. Hatta bazen ziyaretlerle ilgili problemler gördüğümde, hep müdahaleci oldum” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİMCE YALNIZCA BİR KEZ RAHATSIZLIĞIMDAN DOLAYI MERASİMLERE KATILAMADIM’

Sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Gül, yalnızca bir kez rahatsızlığından dolayı merasime katılamadığını dile getirdi. Şehit olan 10 askerin cenaze merasimine katıldığını söyleyen Gül, “7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde 1 kez Kırgızistan seyahatindeki rahatsızlığım sebebiyle merasimlere katılamadım. Onun da sebebi şudur. Kırgızistan’daki Türk konseyi zirvesine gidiyordum. O günlerde Gaziantep’te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı. Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim. Onların cenaze merasimlerine katıldım. Yaralıları hastane de tek tek ziyaret ettim. Sonra da seyahatimi yaptım. Ne yazık ki doktorlar zaten seyahat yapmamam için uyarılarda bulunmuşlardı. Ama bu seyahatte bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastane de bir hafta kadar kalmak zorunda kaldım. Böyle bir insani meseleyi bile uzun süre bilerek aleyhimde propaganda yapanları artık sizlere havale ediyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.