11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup müsabakaları gerçekleştirildi

Toplam 2 gün süren müsabakalara 7 ilden 36 kulüp, 179 kız ve erkek sporcu katıldı. Kategorilerinde barajı geçen sporcular 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi finallerinde yarışmaya hak kazandı. Yarışlarla ilgili 1HA’ya açıklama yapan Kayseri Yüzme İl Temsilcisi Ayhan Yurdakul, “11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup müsabakaları Kayseri’nin de aralarında bulunduğu 7 ilde gerçekleştiriliyor. 7 ilden 36 kulüp 179 sporcu katıldı. Burada barajı geçen sporcular finallere kalmaya hak kazanacak. 11-12 yaş bizim için önemli. Sporcu Eğitim Merkezleri’ne (SEM) katılım yaşı olması nedeniyle bizim için önemli bir yaş. İleride Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezleri (TOHM) Yüzme takımına da katılım sağlayabilirler bu nedenle bizim için önemli” açıklamasında bulundu.

