101 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesine Bağlı Musahacılı Köyü'nde yaşayan 101 yaşındaki Zülfi Malkoç dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüne yakalanmıştı. Malkoç hastanede gördüğü tedaviden sonra koronavirüsü yenerek yaklaşık 1 ay önce taburcu oldu. Yaşlı kadın 1 ay Mersin'deki kızının yanında durduktan sonra köyüne geri döndü. 3 kez biontech aşısı olan Malkoç, aşının virüse karşı çok etkili olduğunu belirterek vatandaşları aşı olmaya davet etti. Büyük yaşına rağmen virüsü yenen Malkoç, "Uzun yaşamın sırrı vatandaşların doğal beslenmesi ve sağlığına dikkat etmesi" dedi.