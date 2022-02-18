1 yılda 5 bin 929 ilave mezar yeri yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Taşlıburun Mezarlık Mevkiine 911 adet, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na 3 bin adet, Argıncık Mezarlığı'na 2 bin 18 adet olmak üzere 1 yılda toplam 5 bin 929 ilave mezar yeri yaptı.

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  • 18.02.2022 12:41
  • Güncelleme: 18.02.2022 13:40
1 yılda 5 bin 929 ilave mezar yeri yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Taşlıburun Mezarlık Mevkiine 911 adet, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı’na 3 bin adet, Argıncık Mezarlığı’na 2 bin 18 adet olmak üzere 1 yılda toplam 5 bin 929 ilave mezar yeri yaptı.

Büyükşehir Belediyesi mezarlık hizmetleri doğrultusunda, idaresi ve denetiminde bulunan 6 mezarlık ile faaliyetlerini yürütüyor. Sorumluluk alanlarındaki mezar yerleriyle ilgili çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, bu kapsamda 2021 yılında, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Mezarlığı’nda bulunan Taşlıburun Mezarlık Mevkiine 911 adet, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı’na 3 bin adet, Argıncık Mezarlığı’na 2 bin 18 adet mezar ilave etti.

Hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından ‘defin izin kâğıdı’ düzenlenerek sevk edilen veya vatandaşlar tarafından ‘gömme izin kâğıdı’ ile başvurusu yapılan cenazelerin, cenaze ve defin hizmetlerini yapan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, cenaze kayıtlarını tutarak, cenaze isimlerini internet ve elektronik panolarda da yayınlıyor.

Ayrıca mezar yerini bilemeyen vatandaşlara yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından, yeni mezarlık alanları ihdas edilerek hizmete sunuluyor ve mezarlıkların temizlik, bakım, onarım hizmetleri ile ağaçlandırma ve yeşil alan oluşturularak, bakımı gerçekleştiriliyor.

14 adet cenaze taşıma ve 2 adet cenaze yıkama aracı ile vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, cenaze hizmetleri için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün; Kovid-19 Morg ve Defin Hizmetleri hakkında Rehberi de hassasiyetle uyguluyor.

Mezarlık hizmetleri konusunda bünyesinde bulunan mezarlıklarda hizmetlerini aksatmadan yürüten Büyükşehir Belediyesi, ilçelere de destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda ilçe belediyelerine 13 adet cenaze aracı hibe etti.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Akıllı Şehir Kayseri’ mobil uygulaması ve 2 ile 3 boyutlu kent bilgi sistemi olan Mezarlık Bilgi Sistemi’ni de, Kayseri’deki 16 ilçe belediyesi ücretsiz kullanabiliyor.

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İHA

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