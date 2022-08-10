1 tabak aşure 30 TL tutuyor

Kayseri'de bir tabak aşurenin yapımı 30 TL tutuyor.

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  • 10.08.2022 15:39
  • Güncelleme: 10.08.2022 16:34
1 tabak aşure 30 TL tutuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir tabak aşurenin yapımı 30 TL tutuyor.

Muharrem ayını gelmesiyle birlikte evlerde aşure kazanları kaynamaya başladı. İçerisinde bulunan fındık, ceviz, incir, badem, nohut ve bir çok malzeme bulunan aşurenin bir kasesinin maliyeti 30 TL tutuyor. Geçen yıllara göre aşureye olan ilginin azaldığını söyleyen kuruyemişçi Cuma Tan, "Aşureye olan ilgi az. Hayat pahalılığı aşureyi de vurdu. Geçtiğimiz yıllara oranla fiyatlar neredeyse 2-3 kat arttı. 100 kişi içerisinde eskiden 90 kişi yapıyorsa şimdi 10 kişi yapıyor. Oda aşure çeşitlerinin satışlarını vuruyor. 5-6 kişilik bir ailenin bir kazanlık aşuresinin maliyeti en minimum şekilde 100-110 TL arasında. Keseye göre üzüm, kayısı, fındık, ceviz, badem, fıstık içi, incir ve buğday var. Evden nohut, fasulyesi var. Şekeri, nişastası ve süslemek için tarçını ve narı var” ifadelerini kullandı.

Tan, “İnsanlar kesesine göre hareket etmelidir. İllaki olmazsa olmazı yok. Fındık, badem olmazsa aşure olmaz demek aşurenin ruhuna ters bir şey. Aşure o an elindeki imkanlarla yapılan bir tatlı. Zam rekorunda şu kırmadı dediğim bir ürün yok. Mesela fındık geçen sene 60-65 TL bandındaydı. Şimdi 150 TL’ye satıyoruz. Badem 90 TL iken 190 TL oldu. Ceviz aynı şekilde. Yani geçen seneye oranla şu ürünün fiyatı aynı duruyor ya da artmadı diyeceğim bir ürün yok. Şampiyon verecek olursak, kuru inciri söyleyebiliriz. Geçen sene 30-35 TL’ye sattığımız kuru incir şu anda 125 TL. Elimize yeni mahsul incirin kurusu gelmedi ama o da gelirse 200 TL civarını görür” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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