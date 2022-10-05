1 kişinin öldüğü kamyonet kazası kamerada

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde freni patladığı iddia edilen taş yüklü kamyonet trafoya çarparak durabildi. Kamyonet şoförü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • 05.10.2022 22:48
  • Güncelleme: 06.10.2022 13:41
1 kişinin öldüğü kamyonet kazası kamerada
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Özvatan ilçesinde freni patladığı iddia edilen taş yüklü kamyonet trafoya çarparak durabildi. Kamyonet şoförü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan trafoya çarparak duran kamyonet kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Talihsiz sürücünün cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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