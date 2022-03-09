1'inci Amatör Küme 19 Mart'ta başlayacak

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, dün tamamlanan Süper Amatör Küme ve 19 Mart tarihinde başlayacak olan 1'inci Amatör Küme müsabakaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

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  • 09.03.2022 18:42
  • Güncelleme: 09.03.2022 18:42
1'inci Amatör Küme 19 Mart'ta başlayacak

Bu sezon 2 grupta oynanan ve 31 Ekim tarihinde başlayan Süper Amatör Küme'de normal sezon dün oynanan karşılaşmalarla sona ermişti. Ligden düşecek son takım yarın oynanacak müsabakanın ardından belli olacak. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan takımı belirleyecek müsabakalar ise gelecek hafta oynanacak olan maçlarla belli olacak. 

Sümer Amatör Evi'nde 1HA mikrofonlarına açıklama yapan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, "Birinci Amatör Küme de 19 Mart tarihinde oynanacak olan maçlarla başlayacak. 6 takım mücadele edecek. Cuma günü lisans işlemleri sona erecek. İnşallah sakatlıksız belasız bir lig olur. Normal sezonu sona eren Süper Amatör Küme'de çıkan kartların oranı geçen senelere oranla yüzde 60 oranında azaldı.  İnşallah 1'inci Amatör Küme'de de olaysız maçlar izleriz. En büyük mutluluğumuz da bu olur, inşallah" açıklamasında bulundu.

1ha

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