1 ay önce indirim yapılan tüpe, zam geldi
Birçok ailenin temel ihtiyacı olan tüp fiyatları zamlandı. 12 kiloluk mutfak tüpü 319 liraya, piknik tüpü ise 70 liraya çıktı.
- 04.11.2022 16:52
- Güncelleme: 04.11.2022 16:52
Son olarak 1 ay önce indirim uygulanan tüp fiyatlarına yeni güncellemeyle zam geldi. Geçtiğimiz ay 12 kiloluk mutfak tüpü 5 lira indirimle 307 lira, piknik tüpü ise 1 liralık indirimle 67,5 lira olmuştu.
Bugünden geçerli olacak yeni zamlardan sonra büyük tüp fiyatı 319 liraya, piknik tüpü fiyatı ise 70 liraya yükseldi. Tüp fiyatları, işletmelere göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN