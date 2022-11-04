1 ay önce indirim yapılan tüpe, zam geldi

Son olarak 1 ay önce indirim uygulanan tüp fiyatlarına yeni güncellemeyle zam geldi. Geçtiğimiz ay 12 kiloluk mutfak tüpü 5 lira indirimle 307 lira, piknik tüpü ise 1 liralık indirimle 67,5 lira olmuştu.

Bugünden geçerli olacak yeni zamlardan sonra büyük tüp fiyatı 319 liraya, piknik tüpü fiyatı ise 70 liraya yükseldi. Tüp fiyatları, işletmelere göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.