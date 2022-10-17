'Z kuşağı' 90'larda

Kayseri’de 1980 ve 1990’lı yıllarda kullanılan eşyaların konsept olarak kullanıldığı çayevine getirilen seyyar salıncak ile çocuklar keyifli vakit geçiriyor.

Kayseri’de girişimci Atilla Yıldız tarafından işletilen çay ocağı, müşterilerini adeta geçmişte yolculuğa çıkarıyor. Çayevindeki antika eserler, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Plakçalar, teyp, siyah önlük gibi eskiye ait eşyaların bulunduğu çayevinin işletmecisi Yıldız, bu kez de çocukları sevindirdi. Bahçeye kurduğu seyyar salıncakta hem müşterilerini hem de mahallenin çocuklarını kendi elleriyle sallayan ve söylediği şarkılar ile çocukları gülümseten Yıldız, eski günleri çocuklara yaşattığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Yıldız, "Çayevimde, Kayseri’de, hatta Türkiye’de birçok ilki yaptım diyebilirim. Bu seyyar salıncağı da işletmemize yeni aldık. Buraya gelen aileler çay içerken çocuklarını eğlendirmek için konseptimiz gereği böyle bir şeye başvurduk. Talep de bayağı var. Mahallenin çocukları da ücreti karşılığında binmek istiyor ama biz onlardan para almıyoruz" dedi.