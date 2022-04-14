'Yiğido Kızlar'ın aklı ALG maçında!

Kadınlar Süper Ligi B Grubu 18. hafta maçında sahasında lider ALG Spor ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nda futbolcular, puan ya da puanlara odaklanmış durumda.

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  • 14.04.2022 10:14
  • Güncelleme: 14.04.2022 10:14
'Yiğido Kızlar'ın aklı ALG maçında!
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kadınlar Süper Ligi B Grubu 18. hafta maçında sahasında lider ALG Spor ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımı’nda futbolcular, puan ya da puanlara odaklanmış durumda.

Kadınlar Süper Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sivasspor, ligin 18. haftasında sahasında karşılaşacağı ALG Spor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi futbolculardan Büşra Yıldız, Mervenur Kılıçaslan ve Kader Şimşek, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Büşra Yıldız: “Kadın taraftarları maça bekliyoruz”

Başarılı oyuncu Büşra Yıldız, puan ya da puanlar için hazırlandıklarını belirterek, “Kendi hedefime değinecek olursam, kadın futboluna değer verildiğini görüyorum. Bu yüzden kadın antrenör veya yönetici olarak bu işin içerisinde bulunmak istiyorum. ALG çok güçlü bir rakip ligin 1. sırasında yer alan ve gol yemeyen takımı. Biz puan alırsak çok mutlu olacağız. İnşallah beraberliğe oynayacağız. Kadın taraftarımız yok denebilecek kadar az, erkek taraftarımız da az. Kadının kadına desteği bizi daha çok güçlendiriyor, o yüzden kadın taraftarlarımızı da bekliyoruz” dedi.

Mervenur Kılıçaslan: “Rakibimizden puan almak isteriz”

ALG maçından puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Mervenur Kılıçaslan ise, “Hafta sonu zor bir maçımız var. Mağlubiyet almayan bir takımla karşılaşacağız. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp maçı tamamlamak istiyoruz. Geriye kalan maçlarda alabildiğimiz puanı alıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Sivasspor’u en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Rakibimizden puan almak isteriz, bunu başarmak isteriz” ifadelerini kullandı.

Kader Şimşek: “Elimizden geleni yapacağız”

Kader Şimşek ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maçta elimizden geleni yapacağız, iyi bir mücadele çıkaracağız. İnşallah iyi olur maçın sonucu. Git gide artan bir performansım var, sezon sonu da yaklaşıyor. Takım olarak da ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz. Hedefim ise milli futbolcu olabilmek. Taraftarımız şu an daha da azaldı. Aslında git gide artması gerekiyordu neden böyle oldu bilmiyoruz. Ligde performansımızı arttırarak sesimizi daha çok duyuracağız. Başarabileceğimizi düşünüyorum.”

İHA

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