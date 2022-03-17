'Türk İstiklâlinin Ruh Kökleri ve İstiklâl Marşı' konulu konferans düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Durbilmez, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıldönümü dolayısıyla 'Türk İstikllinin Ruh Kökleri ve İstikll Marşı' konulu konferans düzenledi.

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  • 17.03.2022 15:27
  • Güncelleme: 17.03.2022 17:05
'Türk İstiklâlinin Ruh Kökleri ve İstiklâl Marşı' konulu konferans düzenlendi
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Durbilmez, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümü dolayısıyla ’Türk İstiklâlinin Ruh Kökleri ve İstiklâl Marşı’ konulu konferans düzenledi.

Tarihî Yaşar Erbaz Konağında düzenlenen konferansa Türk Ocakları Şube Başkanı Nefise Yüksel, Türk Ocakları Onur Kurulu Başkanı Necati Şahin, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, Türkav İl Başkanı Kemal Ergun, MHP Kadın ve Aileden Sorumlu İl Bşk. Yrd. Gülseren Sarıoğlu ve yönetimi, MHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Yozgat Ülkü Ocakları il yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları İlçe Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileri katıldı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Durbilmez, “İstiklâl Marşı; Türk milletinin var oluş, bir oluş, gür oluş, hür oluş ile ilgili azim ve kararını ifade eder. Kimliğini koruma, öze dönüş ve yeni bir ruh ile cennet yurtta Türk töresini sürekli kılma haykırışıdır" dedi. Atatürk’ün ’İstikbâl göklerdedir’ sözüne de değinen Prof. Dr. Durbilmez, “Biz de aynı ruh ve imanla diyoruz ki: İstiklâl köklerdedir!” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türk’ün diriliş, deriliş ve direniş ruhunun köklerinden yeniden ortaya çıkan Türk’ün istiklâl ruhu Çanakkale ruhuyla şekillenmiştir. Çanakkale ruhunun kökleri de Türk’ün Ergenekon ruhuna dayanır. Yenilenen yenilmez! Ergenekon’da, Çanakkale’de yenilenen Türk’ün istiklâl ruhu da Türk’ü yenilmez kılmıştır. Türk İstiklâl ruhu var oldukça Türk milleti hürriyetini, Türk devleti istiklâlini kaybetmeyecektir. Bu ruhu taşıyan tek bir Türk bile dünyada bulunduğu sürece ay-yıldızlı al bayrak da gönderde dalgalanmaya devam edecektir.”

Konferansın ardından Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz tarafından Prof. Dr. Bayram Durbilmez’e Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı armağan edildi.

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İHA

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