'Tam Abonman Kart' İndirimi ile Kart Kullanımı arttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, topu ulaşımda öğrenci abonman kartın ardından tam abonman kartta da indirime gittiklerini belirterek, 330 TL olan 35 gün geçerli 140 binişlik tam abonman kart ücretini 300 TL'ye indirdiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, yapılan bu indirimle birlikte tam abonman kart kullanan vatandaşların toplu taşıma araçlarını 2,14 TL ücretle kullandıklarını kaydetti.

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  • 22.10.2022 10:56
  • Güncelleme: 22.10.2022 11:45
'Tam Abonman Kart' İndirimi ile Kart Kullanımı arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, topu ulaşımda öğrenci abonman kartın ardından tam abonman kartta da indirime gittiklerini belirterek, 330 TL olan 35 gün geçerli 140 binişlik tam abonman kart ücretini 300 TL’ye indirdiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, yapılan bu indirimle birlikte tam abonman kart kullanan vatandaşların toplu taşıma araçlarını 2,14 TL ücretle kullandıklarını kaydetti.

Daha önce abonman öğrenci kartını 150 TL’den 100 TL’ye indiren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. şimdi de tam abonman kart ücretinde indirime gitti. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, tam abonman ulaşım kartlarının 35 gün geçerli vize ücretlerini 330 TL’den 300 TL’ye güncellediklerini ifade etti. Bu yapılan indirim ile birlikte tam abonman ulaşım kartı kullanan vatandaşların sayısının yüzde 36 oranında arttığını vurgulayan Büyükkılıç, “Aylık 7 bin 152 olan kullanıcı sayısı 9 bin 741 kişiye ulaşmış olup bu avantajlı fiyattan faydalanmak isteyenlerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır” dedi.

Başkan Büyükkılıç, tam abonman kartın faydalarından bahsederek; “Yapılan bu indirimle birlikte 35 gün geçerli 140 binişlik tam abonman kart kullanan vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını 2,14 TL ücretle kullanmaktadırlar. 30 büyükşehir arasında, ‘Tam Abonman Kart’ avantajını sunan sadece 6 büyükşehir bulunmakla birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tam Abonman Kart ücretinde fiyat avantajı ile öne çıkmaktadır” diye konuştu.

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İHA

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