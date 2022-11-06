'Talas Festivali'nde olmak çok güzeldi'

Talas Belediyesi’nin bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği ve genç-yaşlı herkesin yoğun ilgi gösterdiği ‘Talas Festivali’nin yankıları sürüyor. Tam bir kültür, sanat ve müzik şöleni havasında geçen festival, hem sanatçı ve yazarlardan hem de vatandaşlardan tam not aldı.

Sergiden, çocuk oyunlarına, konserlerden söyleşi ve şiir dinletilerine kadar birçok farklı alanda deneyimli ve ünlü isimlerin katıldığı festival gerek Talas gerekse Kayseri’nin diğer ilçelerinden vatandaşların akınına uğradı. 28, 29, ve 30 Ekim tarihlerinde düzenlenen ‘Talas Festivali’ne Yazar Selahaddin Yusuf da katıldı. Festivalin 2 gününde de vatandaşlarla bir araya gelen Selahaddin Yusuf, 29 Cumartesi Erciyes Kültür Merkezi’nde yapılan ‘Türkiye’nin Gençleri Konuşuyor’ ve 7/24 Kütüphane’de 30 Ekim Pazar Günü ‘Hangi Romanda Yaşıyoruz’ programlarıyla düşünce dünyasına iz bıraktı. Organizasyondan övgüyle bahseden Yusuf, festivalin hem popüler insanlarla hayran kitlesini hem de eğitimli insanları bir araya getirdiğini ve geniş kitlelere seslenen bir festival olduğunu söyledi.

"Geniş çaplı bir festival oldu"

Program sonunda düşüncelerini ifade eden Usta Kalem Selahaddin Yusuf, festivalin birçok farklı düşünceden ve çevreden insana hitap eden bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek “Benim hep söylediğim bir şey var, popüler kitle ve geniş kitleleri toplayacak programlar yapmak lazım. Bunun yanında bir de eğitimli insanları, daha seçkin insanları bir araya getirecek daha dar çerçevede programlar yapmak lazım ve bunu bu festivalde gördüm. Burada olmak çok güzel oldu. Çok sevindim, iyi oldu muhabbet etmek” dedi.