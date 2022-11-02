'Takdirle karşılanacak bir festival'

Talas Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen, kültür, sanat ve müzik şölenine sahne olan Talas Festivali, sanatçılardan ve vatandaşlardan tam not aldı. Festivale konuşmacı olarak katılan tarihçi araştırmacı yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, Talas'tan ve Kayseri'den övgüyle bahsederken festivalle ilgili, 'Takdirle karşılanacak güzel bir festival' dedi.

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  • 02.11.2022 13:10
  • Güncelleme: 02.11.2022 13:14
'Takdirle karşılanacak bir festival'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen, kültür, sanat ve müzik şölenine sahne olan Talas Festivali, sanatçılardan ve vatandaşlardan tam not aldı. Festivale konuşmacı olarak katılan tarihçi araştırmacı yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, Talas’tan ve Kayseri’den övgüyle bahsederken festivalle ilgili, “Takdirle karşılanacak güzel bir festival” dedi.

28-29-30 Ekim tarihlerindeki festivalin üçüncü gün 7/24 Kütüphane’de düzenlenen “Cumhuriyet’i Biz Böyle Kurduk” konulu konferansta konuşan tarih profesörü Tufan Gündüz, ilk yıllarından günümüze cumhuriyetle ilgili bilgiler anlattı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı ve her yaştan tarihseverin yoğun ilgi gösterdiği programın ardından değerlendirmelerde bulunan Tufan Gündüz, sözlerine Kayseri ve Talas’tan övgüyle bahsederek başladı.

Prof. Dr. Gündüz, “Öncelikle bir Kayserili olarak şehre her geldiğimde tanınmaz halde buluyorum. Sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor ve çocukluğumun geçtiği şehirde ben kayboluyorum. Talas da adeta Kayseri’nin bir incisi gibi hızla gelişiyor hızla kendisini belli hale getiriyor. Adeta şehrin boğazına takılmış bir gerdanlık gibi güzelliğini devam ettiriyor. Tabi şunu söylemem gerek. Festivaller sadece müzik, eğlence sektörünün üstlendiği bir alan değil. Kültür ve sanat sektörünün de çok ciddi faaliyetleri gerekiyor. Bu noktada Türkiye’nin her yerinden değerli bilim insanlarının burada konferans vermesi hakikaten takdirle karşılanacak bir durum. Belediyemizin de yayınlarının hızla gelişmeye başlaması bu da festivalin ana konularından biri haline gelmese lazım. Kültürün ve sanatın gelişmediği ortamlarda sadece bina güzellikleriyle övünürüz ama kültür ve sanat geliştikçe o binalar gözümüze daha güzel, estetik; o ağaçlar o çiçekler daha yeşil, pembe, kırmızı ve renkli görünebilir. Bu yüzden hep bir yerden başlamak lazım. Talas Festivalini de bu yönüyle tebrik ediyorum” dedi.

Konferansı dinleyen gençlerden Ahmet Ersan, “Programda gayet keyif aldık. Tufan hocamızdan faydalandık. Talas Belediyemize bu programlardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Bir başka genç ise konferanstan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Böyle önemli bir ilim insanından böyle önemli bir konuyu dinlemek çok büyük bir şerefti. İyi ki katıldım. Çok güzeldi” şeklinde görüşlerini belirtti.

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İHA

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